Viernes, 6 de Marzo 2026
Lluvias generan condiciones críticas en calles de la Capital riojana
La Rioja

Lluvias generan condiciones críticas en calles de la Capital riojana

Se han identificado serias complicaciones de circulación en la Capital debido a la acumulación de sedimentos tras las recientes lluvias. Puntos críticos incluyen la Avenida San Nicolás de Bari y la Ruta Nacional 38, donde el riesgo para vehículos y peatones ha aumentado significativamente. La situación exige una revisión urgente de la infraestructura de desagües.

Redacción
Equipo Editorial
Hace 1 h
Un informe reciente de la Dirección de Protección Ciudadana ha revelado que varios sectores de la ciudad enfrentan serias dificultades para la circulación vehicular y peatonal. Estas complicaciones son resultado del escurrimiento de agua y la acumulación de sedimentos debido a las inclemencias climáticas recientes.

Los puntos más críticos incluyen la Avenida San Nicolás de Bari y la Ruta Nacional 38, donde la presencia de sedimentos aumenta el riesgo de accidentes. También se identificaron problemas en el barrio Agrupación Gaucha, así como en la intersección de la Avenida Malvinas Argentinas y la misma ruta, donde el flujo de agua ha provocado sedimentación significativa.

En la Avenida 1° de Marzo y la colectora de Clodulfa Ozán, se han registrado anegamientos temporales que dificultan la visibilidad de la señalización. Además, en la zona conocida como “La Banderita”, el escurrimiento ha generado hundimientos e inundaciones, creando una situación de vulnerabilidad. El informe también menciona un riesgo estructural en una vivienda del barrio Tambor del Tacuarí, donde se produjo el colapso de una tapia por el desborde del río.

Ante esta situación, se recomienda a los ciudadanos extremar las precauciones al transitar por estas áreas, especialmente durante y después de las lluvias intensas, hasta que las condiciones de transitabilidad mejoren.

Etiquetas: la rioja tránsito inundaciones informe municipal protección ciudadana avenida san nicolás de bari
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

2085 articles →

