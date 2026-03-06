Lluvias generan condiciones críticas en calles de la Capital riojana

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

Un informe reciente de la Dirección de Protección Ciudadana ha revelado que varios sectores de la ciudad enfrentan serias dificultades para la circulación vehicular y peatonal. Estas complicaciones son resultado del escurrimiento de agua y la acumulación de sedimentos debido a las inclemencias climáticas recientes.

Los puntos más críticos incluyen la Avenida San Nicolás de Bari y la Ruta Nacional 38, donde la presencia de sedimentos aumenta el riesgo de accidentes. También se identificaron problemas en el barrio Agrupación Gaucha, así como en la intersección de la Avenida Malvinas Argentinas y la misma ruta, donde el flujo de agua ha provocado sedimentación significativa.

En la Avenida 1° de Marzo y la colectora de Clodulfa Ozán, se han registrado anegamientos temporales que dificultan la visibilidad de la señalización. Además, en la zona conocida como “La Banderita”, el escurrimiento ha generado hundimientos e inundaciones, creando una situación de vulnerabilidad. El informe también menciona un riesgo estructural en una vivienda del barrio Tambor del Tacuarí, donde se produjo el colapso de una tapia por el desborde del río.

Ante esta situación, se recomienda a los ciudadanos extremar las precauciones al transitar por estas áreas, especialmente durante y después de las lluvias intensas, hasta que las condiciones de transitabilidad mejoren.