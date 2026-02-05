Los Molinos se viste de fiesta: todo listo para el 42° Carnaval de la Plaza

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

Este sábado, a partir de las 22 horas, Los Molinos será el escenario del 42° Festival Carnaval de la Plaza, un evento que atrae a familias y visitantes de diversas localidades. La tradicional Plaza San José se transformará en un punto de encuentro cultural, donde se celebrará la identidad y tradiciones de la región.

La apertura del festival incluirá la llegada del chasqui, las pacotas a caballo y la entonación del Himno al Carnaval. En esta edición, se presentarán artistas locales y nacionales, como la Compañía Artística Virginia Hansen, Sergio Galleguillo, y El Rey Pelusa cerrando la noche. La conducción estará a cargo de Fernando Pedraza, junto a los animadores Ariel “Pato” Núñez y Erika Ibáñez.

La plaza contará con ranchos de comida donde se ofrecerán platos típicos como empanadas y locro, además de una variedad de bebidas. Las entradas tienen un costo de $23.000 y se pueden adquirir a través de PASESHOW y promotores del evento. Las normativas de ingreso permiten el acceso con termo chayero y reposera, pero prohíben ciertos objetos para garantizar la seguridad de todos los asistentes.

Se brindará acceso gratuito a personas con discapacidad y sus acompañantes, mientras que los niños deberán presentar DNI para acceder sin costo hasta los 10 años. Este festival promete ser una noche de celebración, música y camaradería, reafirmando el valor cultural del pueblo riojano.