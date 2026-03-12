Jueves, 12 de Marzo 2026
Más de 600 tablets para estudiantes: un avance en la educación de La Rioja capital
La Rioja

Más de 600 tablets para estudiantes: un avance en la educación de La Rioja capital

El gobernador Ricardo Quintela entregó 631 tablets a 102 escuelas primarias en un acto en la ciudad Capital, resaltando el impacto de la retención de fondos nacionales en la educación y otros sectores clave.

El gobernador Ricardo Quintela entregó 631 tablets a 102 escuelas primarias que forman parte de la red “Rosaritos en Red”. La ceremonia se llevó a cabo en la Escuela N.º 396 Caudillos Riojanos, donde el mandatario resaltó la importancia de avanzar con convicción y esfuerzo, sin sacrificar al pueblo.

En el marco del Programa de Alfabetización Provincial “Aprendemos Juntos La Rioja”, Quintela abordó la complicada situación financiera que enfrentan las provincias, señalando que la retención de fondos por parte del Gobierno nacional constituye un obstáculo para la administración provincial. Afirmó que los recursos que son de la provincia “no llegan” y esto afecta áreas fundamentales como Educación, Salud y Seguridad.

El gobernador se refirió a la necesidad de que la sociedad decida qué tipo de país desea, contrastando un enfoque de federalismo con el unitarismo. Criticó las políticas del presidente Javier Milei, planteando interrogantes sobre el compromiso del Gobierno con los servicios básicos y la eliminación de incentivos docentes. Quintela se comprometió a trabajar por una patria justa, libre y soberana, definiendo un camino claro hacia los objetivos propuestos.

