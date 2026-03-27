Viernes, 27 de Marzo 2026
Más de 6.700 estudiantes de sexto grado comienzan el ciclo 2026 en La Rioja con Winti
La Rioja

Más de 6.700 estudiantes de sexto grado comienzan el ciclo 2026 en La Rioja con Winti

Más de 6 mil estudiantes de sexto grado de La Rioja visitarán el Centro Ambiental Winti en 2026, participando en actividades educativas y recreativas. La logística para el transporte de alumnos de escuelas públicas y privadas es un desafío clave para el éxito del programa.

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El Centro Ambiental Interactivo de Parque Arauco, conocido como Winti, ha inaugurado una nueva temporada con la meta de recibir a más de 6 mil estudiantes de sexto grado durante el año 2026. Esta iniciativa incluye actividades recreativas y propuestas de educación ambiental, que buscan enriquecer la experiencia de los alumnos.

En el primer día de actividades, un colectivo trasladó a 65 estudiantes de la Escuela Pío XII y de la Escuela N° 256 “Gregoria Matorras de San Martín” de Aimogasta hacia el centro. La coordinadora del programa, Lucía Ártico, mencionó que las expectativas son altas, ya que la matrícula de sexto grado en la provincia es de aproximadamente 6.700 estudiantes.

Ártico resaltó la complejidad logística de llevar a todos los estudiantes al centro y afirmó que están abiertos a recibir a todas las instituciones educativas, tanto públicas como privadas, rurales y municipales. Además, comentó sobre la importancia de este aprendizaje, que se refleja en ferias de ciencias y proyectos a nivel provincial.

El equipo de Winti se ha comprometido a asegurar el éxito del programa, que ya cumple su quinto año consecutivo. “Hacemos muchos kilómetros con este gran equipo de trabajo y esperamos alcanzar nuevamente nuestros objetivos”, concluyó Ártico, reafirmando su compromiso con la educación y la conciencia ambiental entre los jóvenes.

Etiquetas: la rioja winti educación ambiental estudiantes aimogasta centro ambiental
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