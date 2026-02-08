Lunes, 9 de Febrero 2026
Mejoras en accesos de Bº El Talita: Municipio de Rosario Vera Peñaloza avanza en obras
La Rioja

El Municipio de Rosario Vera Peñaloza implementó un plan integral en El Talita, con fumigaciones y mejoras en accesos, buscando aumentar la seguridad y calidad de vida de los residentes. Se intensificarán las tareas en los próximos días.

El Municipio del departamento Rosario Vera Peñaloza llevó a cabo un abordaje integral en el barrio El Talita con el fin de mejorar la calidad de vida de sus residentes. Durante la última semana, la intendenta, junto a la diputada provincial Yuliana López, y secretarios del gobierno municipal, realizaron diversas actividades enfocadas en resolver problemas comunitarios.

Entre las acciones realizadas, se destacó la fumigación y la instalación de contenedores para el descacharreo. Además, se realizaron trabajos de mejora en los accesos al barrio para optimizar la circulación y garantizar la seguridad. Este esfuerzo forma parte de un plan más amplio destinado a recuperar espacios públicos y ofrecer mejores condiciones a las familias de El Talita.

El Municipio anunció que intensificará las labores en las calles internas del barrio en los próximos días, por lo que se solicita a los vecinos colaborar retirando vehículos que puedan obstaculizar el tránsito. Esta cooperación es esencial para asegurar la eficiencia en la ejecución de los trabajos.

La intervención en El Talita se extenderá por varios días, permitiendo abordar de manera profunda las problemáticas de la comunidad. Se espera que, al finalizar, los residentes cuenten con espacios más limpios y seguros, estableciendo un modelo para futuras iniciativas en otras localidades de la región.

Etiquetas: rosario vera peñaloza barrio el talita obras públicas intendencia mejoramiento de espacio público seguridad ciudadana
Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

