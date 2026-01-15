Mejoras en el acceso entre localidades: el municipio avanza con obras viales

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

El municipio ha iniciado obras de acondicionamiento en el paso entre localidades de Nueva Rioja. Esta iniciativa busca mejorar la conectividad y la seguridad para los vecinos que transitan por la zona.

Las tareas de acondicionamiento incluyen la mejora de la calzada y la señalización, lo que beneficiará a quienes utilizan este recorrido en su vida diaria. Se espera que estas obras se completen en un plazo breve, contribuyendo a una mayor fluidez del tráfico entre las localidades.

El intendente local destacó la importancia de esta obra, que no solo facilitará el tránsito, sino que también potenciará el desarrollo de la región al mejorar la infraestructura vial.