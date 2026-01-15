Viernes, 16 de Enero 2026
Mejoras en el acceso entre localidades: el municipio avanza con obras viales
Mejoras en el acceso entre localidades: el municipio avanza con obras viales

El Municipio de Nueva Rioja está trabajando en el acondicionamiento del paso entre localidades, lo que mejorará la conectividad y seguridad para los vecinos.

El municipio ha iniciado obras de acondicionamiento en el paso entre localidades de Nueva Rioja. Esta iniciativa busca mejorar la conectividad y la seguridad para los vecinos que transitan por la zona.

Las tareas de acondicionamiento incluyen la mejora de la calzada y la señalización, lo que beneficiará a quienes utilizan este recorrido en su vida diaria. Se espera que estas obras se completen en un plazo breve, contribuyendo a una mayor fluidez del tráfico entre las localidades.

El intendente local destacó la importancia de esta obra, que no solo facilitará el tránsito, sino que también potenciará el desarrollo de la región al mejorar la infraestructura vial.

Etiquetas: la rioja chilecito acondicionamiento obras públicas municipalidad
Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

