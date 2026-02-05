Jueves, 5 de Febrero 2026
Multitudinaria celebración en Sañogasta: fe y tradición en honor a San Sebastián y la Virgen de la Candelaria
Las Fiestas Patronales en Sañogasta reunieron a numerosos fieles en una emotiva celebración, destacando la devoción hacia San Sebastián y la Virgen de la Candelaria. La jornada, marcada por actividades litúrgicas y la presencia de autoridades locales, reafirmó la identidad cultural de la comunidad y su compromiso con las tradiciones. La procesión final simbolizó la unidad y la fuerza de la fe entre los participantes.

Las Fiestas Patronales en honor a San Sebastián y la Virgen de la Candelaria atrajeron a una gran multitud en Sañogasta, donde la comunidad reafirmó su identidad cultural y religiosa. La jornada fue liderada por autoridades locales, entre ellas el intendente Rodrigo Brizuela y el viceintendente Marcos Dallaglio, quienes estuvieron presentes para acompañar a los vecinos en esta significativa celebración.

La participación de la comunidad fue destacada, con actividades litúrgicas y comunitarias que renovaron el sentido de pertenencia y fe. No solo asistieron residentes de Sañogasta, sino también familias de áreas cercanas, lo que subraya la importancia de esta festividad más allá de sus límites.

Las ceremonias religiosas fueron el eje central del evento, reflejando la devoción hacia sus santos patronos. Este fervor espiritual fortalece la identidad cultural, transmitida de generación en generación. La celebración culminó con una emotiva procesión por las calles, donde la comunidad se unió en un momento de solemnidad y alegría, evidenciando la fuerza de su fe compartida.

Así, Sañogasta vivió nuevamente sus Fiestas Patronales como un espacio de encuentro y esperanza, mostrando cómo las tradiciones pueden unir a la población y mantener vivas sus costumbres.

