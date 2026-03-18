Nonogasta contará con un nuevo pozo para garantizar el suministro de agua potable

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El Gobierno provincial está llevando a cabo trabajos para reactivar un pozo en desuso en El Bosquecillo, con el fin de mejorar la presión y aumentar el caudal de agua en sectores afectados por la sequía. Esta iniciativa forma parte del Plan Hídrico provincial y se realiza en colaboración con el municipio de Chilecito, específicamente en la localidad de Nonogasta.

Las tareas de reacondicionamiento del pozo, que había sido obstruido y dejado fuera de funcionamiento, son esenciales para el sistema de abastecimiento de agua, que actualmente enfrenta una situación crítica debido a la escasez de precipitaciones. La reactivación de esta perforación busca aumentar el volumen de agua disponible y mejorar la presión en la red de distribución, beneficiando a varios barrios en momentos de alta demanda.

El ministro de Agua y Energía, Adolfo Scaglioni, indicó que la prioridad es garantizar que cada hogar en Nonogasta tenga acceso a una presión adecuada de agua durante la prolongada sequía. La colaboración con el intendente Rodrigo Brizuela ha sido fundamental para poner en marcha este pozo, que se considera un recurso estratégico en la lucha contra la crisis hídrica que afecta a la región.