Nuevas oportunidades educativas: comienza la diplomatura en Micología Aplicada en La Rioja

Miércoles, 21 de Enero 2026
La Rioja

Se lanza una diplomatura en Micología Aplicada en la UNLaR, dirigida a profesionales interesados en el estudio de hongos y su aplicación en diversas áreas. Esta iniciativa busca fortalecer el conocimiento sobre micología en la región.

Se ha lanzado una nueva diplomatura en Micología Aplicada en La Rioja, diseñada para aquellos interesados en el estudio y aplicación de hongos en diversas áreas. Este programa busca capacitar a los participantes en el manejo y aprovechamiento de recursos micológicos, fomentando el desarrollo de nuevas capacidades en este campo.

La diplomatura se impartirá en la Universidad Nacional de La Rioja (UNLaR) y está abierta a estudiantes, profesionales y cualquier persona interesada en la micología. Las clases comenzarán próximamente, y se espera que los alumnos adquieran conocimientos teóricos y prácticos que puedan aplicar en el ámbito laboral.

Las autoridades académicas destacan la importancia de esta iniciativa para promover el conocimiento científico y su aplicación en la región, contribuyendo así al desarrollo local y a la formación de recursos humanos especializados en micología.

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

