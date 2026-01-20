Nuevas oportunidades educativas: comienza la diplomatura en Micología Aplicada en La Rioja

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

Se ha lanzado una nueva diplomatura en Micología Aplicada en La Rioja, diseñada para aquellos interesados en el estudio y aplicación de hongos en diversas áreas. Este programa busca capacitar a los participantes en el manejo y aprovechamiento de recursos micológicos, fomentando el desarrollo de nuevas capacidades en este campo.

La diplomatura se impartirá en la Universidad Nacional de La Rioja (UNLaR) y está abierta a estudiantes, profesionales y cualquier persona interesada en la micología. Las clases comenzarán próximamente, y se espera que los alumnos adquieran conocimientos teóricos y prácticos que puedan aplicar en el ámbito laboral.

Las autoridades académicas destacan la importancia de esta iniciativa para promover el conocimiento científico y su aplicación en la región, contribuyendo así al desarrollo local y a la formación de recursos humanos especializados en micología.