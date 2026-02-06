Obras de bacheo en Tama: un paso clave para la mejora de la infraestructura urbana

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

Los trabajos de bacheo en la localidad de Tama, realizados por el Gobierno de la Provincia junto con el Municipio de Ángel Vicente Peñaloza, buscan mejorar la infraestructura urbana y la circulación vehicular. Estas obras se llevan a cabo en las calles de acceso al Polideportivo de Tama, especialmente en Dalmacio Vélez y Juan Domingo Perón, donde se han corregido baches y deterioros que preocupaban a los vecinos.

Las tareas, que se prevé finalicen este viernes, son resultado de un compromiso entre el gobernador Ricardo Quintela y el intendente Ricardo Romero, quienes acordaron ejecutar obras en respuesta a las demandas de la comunidad. La mejora en el estado de las calles es crucial para garantizar una circulación más segura, beneficiando tanto a los residentes como a los visitantes de la localidad.

Este esfuerzo forma parte de una iniciativa más amplia del Gobierno provincial para abordar problemas de infraestructura en diversas localidades. La colaboración entre el gobierno provincial y las municipalidades es esencial para atender las necesidades de la población y fomentar el desarrollo social y económico en la región.