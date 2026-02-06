Viernes, 6 de Febrero 2026
Obras de bacheo en Tama: un paso clave para la mejora de la infraestructura urbana
La Rioja

Obras de bacheo en Tama: un paso clave para la mejora de la infraestructura urbana

Se están llevando a cabo trabajos de bacheo en Tama para mejorar la transitabilidad, con reparaciones en calles clave que finalizarán este viernes, beneficiando a la comunidad local.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 3 h 1 min de lectura
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~1 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

Los trabajos de bacheo en la localidad de Tama, realizados por el Gobierno de la Provincia junto con el Municipio de Ángel Vicente Peñaloza, buscan mejorar la infraestructura urbana y la circulación vehicular. Estas obras se llevan a cabo en las calles de acceso al Polideportivo de Tama, especialmente en Dalmacio Vélez y Juan Domingo Perón, donde se han corregido baches y deterioros que preocupaban a los vecinos.

Las tareas, que se prevé finalicen este viernes, son resultado de un compromiso entre el gobernador Ricardo Quintela y el intendente Ricardo Romero, quienes acordaron ejecutar obras en respuesta a las demandas de la comunidad. La mejora en el estado de las calles es crucial para garantizar una circulación más segura, beneficiando tanto a los residentes como a los visitantes de la localidad.

Este esfuerzo forma parte de una iniciativa más amplia del Gobierno provincial para abordar problemas de infraestructura en diversas localidades. La colaboración entre el gobierno provincial y las municipalidades es esencial para atender las necesidades de la población y fomentar el desarrollo social y económico en la región.

Etiquetas: la rioja tama bacheo obras públicas gobierno provincial infraestructura urbana
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

1503 articles →

Artículos relacionados

Chañar se prepara para el Festival del Pueblo el 6 de febrero con acceso gratuito

Diques en La Rioja al límite: las lluvias generan preocupación en la región

Controles vehiculares en el macrocentro: seguridad y prevención para los vecinos de La Rioja
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar