Lunes, 11 de Mayo 2026
Obras de mantenimiento vial en La Rioja: mejoras que beneficiarán a los vecinos
La Rioja

Obras de mantenimiento vial en La Rioja: mejoras que beneficiarán a los vecinos

Vialidad Provincial de La Rioja realiza un operativo de mantenimiento en rutas y caminos, incluyendo bacheo y enripiado en diversas localidades. Las obras mejoran la transitabilidad en sectores clave como la Capital y el departamento Independencia.

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Vialidad Provincial de La Rioja está realizando un operativo de conservación en diversas rutas y caminos, que incluye actividades de bacheo, enripiado y limpieza de banquinas. Las tareas se enfocan principalmente en la Capital y el interior, con un esfuerzo notable en la mejora de la infraestructura vial.

En la Ruta Provincial Nº 3, se llevaron a cabo reparaciones en el acceso al puesto Don Goyo, donde se utilizó maquinaria como motoniveladoras y camiones. También se ejecutaron trabajos en la Ruta Provincial Nº 5, donde se realizaron tareas de desmalezado y limpieza de alcantarillas. En el barrio 20 de Mayo, se mejoraron las condiciones de transitabilidad mediante bacheo y mantenimiento de calzada.

Otras actividades incluyeron el enripiado en la Ruta Provincial Nº 6 y trabajos de calzado de alcantarillas en la Ruta Provincial Nº 8. En el departamento Independencia, se realizaron trabajos similares en sectores como San Isidro y Aguanco, mejorando la infraestructura vial y la transitabilidad en la región.

Etiquetas: la rioja vialidad provincial mantenimiento de rutas obras públicas conservación de caminos bacheo
TL;DR

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