Obras hídricas y viviendas: Chilecito se prepara para un avance significativo en servicios
Obras hídricas y viviendas: Chilecito se prepara para un avance significativo en servicios

Quintela anunció importantes inversiones en Chilecito, incluyendo obras hídricas, la construcción de viviendas y mejoras en servicios esenciales. Estas iniciativas buscan impulsar el desarrollo local y mejorar la calidad de vida de los habitantes.

El gobernador Ricardo Quintela presentó un plan de inversión que incluye obras hídricas, la construcción de viviendas y mejoras en servicios para Chilecito. Este anuncio busca atender las necesidades de la comunidad y promover el desarrollo de la región.

Las obras hídricas son fundamentales para garantizar el acceso al agua potable, un recurso vital para los vecinos. Además, se contempla la edificación de nuevas viviendas que contribuirán a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de Chilecito.

El gobernador destacó la importancia de estas iniciativas en el marco del crecimiento y la infraestructura de la localidad, con el objetivo de avanzar hacia un futuro más sustentable y equitativo para todos los habitantes.

