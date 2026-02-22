Domingo, 22 de Febrero 2026
Operativo en el centro: más de 80 autos abandonados son retirados por el Municipio
Operativo en el centro: más de 80 autos abandonados son retirados por el Municipio

El Municipio de Capital retiró más de 80 autos abandonados en las calles, mejorando la seguridad y el orden urbano para los vecinos.

El Municipio de Capital ha intensificado sus esfuerzos para mejorar la transitabilidad y el ordenamiento en la ciudad mediante la remoción de vehículos abandonados. Este domingo, se retiró un Peugeot 505 ubicado en la calle Copiapó al 500, elevando a más de 80 la cantidad de autos removidos en la ciudad. Estos vehículos no solo obstruyen el tránsito, sino que también se convierten en reservorios de basura y alimañas, generando inconvenientes para quienes circulan.

La Subsecretaria de la Municipalidad, Agostina Stivala, destacó la importancia de estas acciones, afirmando: “Los vehículos abandonados no solo obstruyen el tránsito, sino que se convierten en reservorios de basura y alimañas. Nuestra meta es mantener la ciudad segura, ordenada y limpia”. Este enfoque busca no solo mejorar la circulación, sino también garantizar un entorno más saludable para los habitantes de la ciudad.

Las autoridades han señalado que la presencia de autos abandonados en las calles es un problema recurrente que afecta la calidad de vida de los ciudadanos. A medida que la Municipalidad avanza en sus labores de limpieza y ordenamiento, se evidencia una respuesta positiva por parte de la comunidad, que apoya estas iniciativas para el embellecimiento de la capital provincial.

Este tipo de operativos se enmarcan dentro de una serie de trabajos que el Municipio está llevando adelante con el objetivo de optimizar el uso del espacio público. Además de la remoción de vehículos, se están implementando otras acciones que buscan combatir la suciedad y mejorar la infraestructura urbana. La planificación de estos operativos es fundamental para garantizar su efectividad y el cumplimiento de los objetivos propuestos.

El compromiso de las autoridades municipales con la limpieza y el ordenamiento urbano es un claro reflejo de la necesidad de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Las acciones de remoción de vehículos abandonados son solo una parte de un esfuerzo mayor para transformar la imagen de la ciudad y promover un entorno más saludable y agradable para todos.

Con el avance de estas iniciativas, se espera que no solo se logre una mejora en la circulación, sino que también se fomente el respeto por el espacio público y la propiedad colectiva. La participación activa de los vecinos es crucial para el éxito de estas medidas, reforzando la idea de que una ciudad ordenada y limpia es responsabilidad de todos.

En conclusión, el Municipio de Capital está dando pasos firmes hacia la creación de un ambiente más seguro y ordenado para sus ciudadanos. La remoción de autos abandonados es un componente esencial de un plan más amplio que busca revitalizar la ciudad y mejorar la calidad de vida de quienes la habitan, sentando así las bases para un futuro más prometedor.

