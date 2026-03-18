Miércoles, 18 de Marzo 2026
Precaución y daños en la capital tras la intensa tormenta de ayer
La Rioja

Precaución y daños en la capital tras la intensa tormenta de ayer

La fuerte tormenta en la Capital de La Rioja anoche causó caídas de árboles y daños en servicios básicos. Se registraron aproximadamente 20 descargas eléctricas y se recomienda circular con precaución.

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La intensa actividad eléctrica y las lluvias en la Capital de La Rioja anoche provocaron daños significativos, incluyendo la caída de árboles y anegamientos en la vía pública. El Gobierno provincial, a través de la Dirección de Emergencia Socio Ambiental, solicitó a la comunidad que circule con precaución en toda el área urbana debido a los inconvenientes generados por la tormenta.

Entre las 21.40 y las 22.30 se registró una fuerte actividad atmosférica, con aproximadamente 20 descargas eléctricas que afectaron principalmente las zonas Suroeste, Oeste, Norte y Noreste. Uno de los eventos más destacados ocurrió en la intersección de Cabo Primero Rodríguez, Cabo Pérez y Málaga, donde un árbol cayó sobre el tendido eléctrico, afectando a cinco postes y un vehículo con tres ocupantes, quienes fueron asistidos sin lesiones graves.

Las autoridades informaron que se trabaja para restituir los servicios afectados y reparar la infraestructura dañada. También se identificaron hundimientos en la calzada en varias avenidas principales, complicando la circulación vehicular. Se reitera el llamado a la población para transitar con precaución y seguir las indicaciones del personal de emergencias que continúa trabajando en las áreas afectadas.

Etiquetas: la rioja tormenta daños emergencia gobierno provincial tránsito
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