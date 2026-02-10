Martes, 10 de Febrero 2026
Productores vitivinícolas de La Rioja recibirán impulso con nuevo fondo rotatorio
Productores vitivinícolas de La Rioja recibirán impulso con nuevo fondo rotatorio

El gobernador Ricardo Quintela reafirmó el compromiso de apoyar al sector productivo con la reactivación de un fondo rotatorio, clave para afrontar la alta demanda económica actual. Esta herramienta, que estuvo inactiva durante dos años, busca aliviar las presiones financieras de los productores en un momento crítico de la cosecha.

El gobernador Ricardo Quintela reafirmó el compromiso del Gobierno provincial de apoyar al sector productivo durante una reunión en Casa de Gobierno. En este encuentro, se abordó la reactivación de un fondo rotatorio esencial para enfrentar la alta demanda económica de esta época del año, con la participación de Mario González, presidente de la Cámara Riojana de Productores Agropecuarios.

Quintela manifestó su preocupación por la situación económica del país y el impacto de las políticas nacionales en las economías regionales. Afirmó que muchas provincias enfrentan dificultades para cumplir con obligaciones básicas, como el pago de servicios y salarios del sector público. En este sentido, el gobernador destacó la intención de la provincia de seguir apoyando al sector productivo en la medida de lo posible.

Por su parte, González enfatizó la importancia de reactivar el fondo rotatorio, que había estado inactivo durante los últimos dos años. Este mecanismo, utilizado en el pasado, es fundamental para afrontar los costos durante la vendimia, un período de alta demanda económica. Se prevé que, una vez en marcha, este fondo alivie la situación de los productores.

