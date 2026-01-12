Pronóstico del tiempo: condiciones climáticas para hoy en La Rioja

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

Las temperaturas en La Rioja alcanzarán niveles elevados durante la jornada, con un pronóstico que indica un ambiente caluroso. A las 12:55 horas, el termómetro marcaba 29.4°C, superando el rango óptimo de 21°C a 28°C.

A partir de las 14:00 horas, se espera un cielo parcialmente soleado, alcanzando el pico de calor a las 17:00 horas con 37.2°C. Las temperaturas se mantendrán entre 36°C y 37°C hasta las 18:00 horas, comenzando a descender lentamente hacia la noche, cuando se prevé que a las 20:00 horas la temperatura sea de 34.2°C.

La probabilidad de precipitaciones es prácticamente nula, con solo un 1% de posibilidad de lluvia a la 01:00 horas del 13 de enero. Se aconseja a la población mantener la hidratación y limitar la exposición al sol, especialmente entre las 14:00 y las 18:00 horas.