Lunes, 19 de Enero 2026
Pronóstico del tiempo en Villa Unión: ¿qué esperar para hoy?
La Rioja

Pronóstico del tiempo en Villa Unión: ¿qué esperar para hoy?

La temperatura en Villa Unión alcanzará los 27°C este lunes, con una mínima de 16°C y vientos leves de 9 km/h. Se pronostican lloviznas de 1 mm en la mañana y vientos de hasta 19 km/h por la noche.

Las condiciones climáticas para Villa Unión este lunes 19 de enero indican una temperatura máxima de 27°C y una mínima de 16°C. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se anticipan vientos leves de 9 km/h y una humedad promedio del 72% durante el día.

En las primeras horas de la mañana, se pronostican lloviznas de 1 mm, con una humedad del 72% y vientos del este. No se esperan precipitaciones en la media mañana, donde la humedad descenderá al 68% y los vientos serán de 7 km/h.

Para la tarde y noche, el pronóstico no prevé lluvias, aunque se anticipan vientos de hasta 19 km/h del sureste. El SMN, encargado de emitir alertas sobre fenómenos meteorológicos, proporciona información esencial para actividades como la agricultura y la navegación.

