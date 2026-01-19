Pronóstico del tiempo en Villa Unión: ¿qué esperar para hoy?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

Las condiciones climáticas para Villa Unión este lunes 19 de enero indican una temperatura máxima de 27°C y una mínima de 16°C. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se anticipan vientos leves de 9 km/h y una humedad promedio del 72% durante el día.

En las primeras horas de la mañana, se pronostican lloviznas de 1 mm, con una humedad del 72% y vientos del este. No se esperan precipitaciones en la media mañana, donde la humedad descenderá al 68% y los vientos serán de 7 km/h.

Para la tarde y noche, el pronóstico no prevé lluvias, aunque se anticipan vientos de hasta 19 km/h del sureste. El SMN, encargado de emitir alertas sobre fenómenos meteorológicos, proporciona información esencial para actividades como la agricultura y la navegación.