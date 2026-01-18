Domingo, 18 de Enero 2026
Pronóstico del tiempo para Villa Unión: condiciones climáticas de este domingo
La Rioja

Pronóstico del tiempo para Villa Unión: condiciones climáticas de este domingo

El pronóstico para Villa Unión del 18 de enero indica temperaturas entre 18°C y 24°C, con lluvias ligeras y vientos de hasta 23 km/h. Se prevé un total de 14 mm de precipitaciones durante el día.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 9 h 1 min de lectura
Este domingo 18 de enero, las condiciones meteorológicas en Villa Unión indican una temperatura máxima de 24°C y mínima de 18°C, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Se espera que los vientos alcancen los 13 km/h y la humedad promedio se sitúe en un 68%.

Durante la mañana, se anticipan precipitaciones ligeras de 3 mm con vientos leves del sur. Para media mañana, se pronostican lloviznas de 2 mm y un aumento en la humedad al 79%, con vientos moderados de 20 km/h. En la tarde, no se esperan lluvias, pero la noche traerá precipitaciones de intensidad media de 9 mm, con vientos de 20 km/h.

El SMN es el organismo encargado de proporcionar información meteorológica en el país, emitiendo alertas para fenómenos peligrosos que pueden afectar diferentes actividades. Estas alertas se comunican con anticipación para facilitar la toma de decisiones de la población.

TL;DR

