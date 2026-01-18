Pronóstico del tiempo para Villa Unión: condiciones climáticas de este domingo

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

Este domingo 18 de enero, las condiciones meteorológicas en Villa Unión indican una temperatura máxima de 24°C y mínima de 18°C, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Se espera que los vientos alcancen los 13 km/h y la humedad promedio se sitúe en un 68%.

Durante la mañana, se anticipan precipitaciones ligeras de 3 mm con vientos leves del sur. Para media mañana, se pronostican lloviznas de 2 mm y un aumento en la humedad al 79%, con vientos moderados de 20 km/h. En la tarde, no se esperan lluvias, pero la noche traerá precipitaciones de intensidad media de 9 mm, con vientos de 20 km/h.

El SMN es el organismo encargado de proporcionar información meteorológica en el país, emitiendo alertas para fenómenos peligrosos que pueden afectar diferentes actividades. Estas alertas se comunican con anticipación para facilitar la toma de decisiones de la población.