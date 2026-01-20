Martes, 20 de Enero 2026
Pronóstico meteorológico en Villa Unión: ¿qué esperar para hoy?
La Rioja

Pronóstico meteorológico en Villa Unión: ¿qué esperar para hoy?

Este martes 20 de enero, Villa Unión alcanzará una temperatura máxima de 30°C y mínimas de 17°C, con vientos leves de hasta 20 km/h y una humedad del 81%. No se esperan lluvias.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 8 h 1 min de lectura
El pronóstico del tiempo para Villa Unión este martes 20 de enero prevé una temperatura máxima de 30°C y mínima de 17°C. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se anticipan vientos de hasta 20 km/h del sur durante la tarde, mientras que la humedad promedio se mantendrá en un 81%.

En las primeras horas de la mañana, no se esperan lluvias y la humedad será del 81%, con vientos leves de 7 km/h. Para media mañana, se estiman condiciones similares, con una humedad del 75% y vientos de 8 km/h del sur. A lo largo de la tarde, aunque no hay previsión de precipitaciones, los vientos moderados podrían alcanzar los 20 km/h.

En cuanto a la noche, el SMN indica que tampoco se pronostican lluvias, pero se prevén vientos leves de 19 km/h. El SMN es el organismo encargado de ofrecer información meteorológica, fundamental para diversas actividades y la emisión de alertas ante fenómenos potencialmente peligrosos.

TL;DR

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

1088 articles →

