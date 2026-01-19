Lunes, 19 de Enero 2026
Rata Blanca aterriza en La Rioja: una noche de rock y nostalgia para los fans
Rata Blanca aterriza en La Rioja: una noche de rock y nostalgia para los fans

La banda argentina Rata Blanca se presentará en La Rioja, prometiendo un espectáculo inolvidable para los amantes del rock. No te pierdas esta oportunidad única.

La emblemática banda argentina Rata Blanca se presentará en La Rioja, marcando un evento destacado para los fanáticos del rock. Este concierto es parte de su gira nacional y se espera una gran concurrencia de seguidores.

La cita está programada para el próximo 27 de octubre en el Club Cultural, donde la banda interpretará sus clásicos y temas nuevos. Los organizadores han anticipado una atmósfera vibrante y un espectáculo inolvidable.

Rata Blanca, conocida por su fusión de rock y metal, ha dejado una huella significativa en la música argentina desde su formación. Esta presentación en La Rioja promete ser un homenaje a su vasta trayectoria musical y a su conexión con el público local.

Etiquetas: la rioja rata blanca concierto música argentina
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos.

