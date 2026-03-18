Recorridos de Rioja Bus afectados por tormentas: se recomienda precaución a los pasajeros

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La empresa Rioja Bus ha anunciado la reprogramación de varios recorridos del servicio de transporte urbano debido a los inconvenientes causados por una fuerte tormenta en la ciudad Capital de La Rioja. Esta decisión responde a las calles anegadas y cortes que complican la circulación, buscando asegurar la seguridad de pasajeros y conductores.

Entre los cambios, la Línea 1 mantendrá su recorrido habitual, mientras que la Línea 2 no contará con su cabecera habitual. La Línea 3 presentará un corte en calle Málaga hasta Cabo Pérez, desviándose por Rivadavia y otras avenidas. Asimismo, la Línea 4 tendrá un corte en calle Base Matienzo, desvíos por Base Marambio y Base Margarita, y la Línea 6 se verá afectada en la zona de Cancha Rayada.

Las modificaciones son preventivas y podrían ajustarse según las condiciones de la vía pública. Las autoridades han instado a los usuarios a circular con precaución y a estar atentos a las indicaciones del personal. Además, se están llevando a cabo tareas de asistencia y reparación en distintos puntos de la ciudad, lo que resalta la necesidad de mantenerse informado a través de canales oficiales.