Miércoles, 18 de Marzo 2026
Recorridos de Rioja Bus afectados por tormentas: se recomienda precaución a los pasajeros
La Rioja

Recorridos de Rioja Bus afectados por tormentas: se recomienda precaución a los pasajeros

La fuerte tormenta en la Capital de La Rioja ha obligado a Rioja Bus a reprogramar recorridos, afectando la movilidad diaria y la seguridad de pasajeros y conductores. Se prevén ajustes según la evolución de las condiciones.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 40 min 2 min de lectura
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~2 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

La empresa Rioja Bus ha anunciado la reprogramación de varios recorridos del servicio de transporte urbano debido a los inconvenientes causados por una fuerte tormenta en la ciudad Capital de La Rioja. Esta decisión responde a las calles anegadas y cortes que complican la circulación, buscando asegurar la seguridad de pasajeros y conductores.

Entre los cambios, la Línea 1 mantendrá su recorrido habitual, mientras que la Línea 2 no contará con su cabecera habitual. La Línea 3 presentará un corte en calle Málaga hasta Cabo Pérez, desviándose por Rivadavia y otras avenidas. Asimismo, la Línea 4 tendrá un corte en calle Base Matienzo, desvíos por Base Marambio y Base Margarita, y la Línea 6 se verá afectada en la zona de Cancha Rayada.

Las modificaciones son preventivas y podrían ajustarse según las condiciones de la vía pública. Las autoridades han instado a los usuarios a circular con precaución y a estar atentos a las indicaciones del personal. Además, se están llevando a cabo tareas de asistencia y reparación en distintos puntos de la ciudad, lo que resalta la necesidad de mantenerse informado a través de canales oficiales.

Etiquetas: la rioja transporte urbano tormenta cortes de ruta seguridad movilidad
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

2383 articles →

Artículos relacionados

Cientos de vecinos sin suministro eléctrico en La Rioja tras la tormenta del martes

Derrumbe en Chuquis activa protocolos de emergencia y preocupa a los vecinos

Aeropuerto de La Rioja en alerta: temor por despidos en el Servicio Meteorológico Nacional
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar