Rescatan a conductor en Chilecito tras temporal que arrastró motocicleta por el río

Las intensas lluvias de anoche, que alcanzaron los 30 mm, provocaron el desborde del Río de Los Sarmientos en la zona de La Puntilla. El Comité de Crisis de Chilecito ha activado su operativo para atender las complicaciones generadas por el aumento del caudal, que comenzó alrededor de las 21.00 horas. Hugo Escudero, Jefe de la Regional, informó que a pesar de la gravedad de la situación, solo se han reportado daños materiales.

Un acto heroico se destacó durante la emergencia, cuando un efectivo policial que estaba de civil rescató a un hombre que estaba siendo arrastrado por el agua junto a su motocicleta. El hombre, que no sufrió lesiones graves, estaba a punto de caer en una alcantarilla. Además, se registraron caídas de árboles y ramas en diferentes sectores de la ciudad, afectando incluso a una docente cuyo vehículo fue impactado por una rama.

Las autoridades continúan la búsqueda de la motocicleta, que pertenecía a un ciudadano de San Juan, la cual fue arrastrada por la corriente y aún no ha sido localizada. Los equipos de emergencia realizan un relevamiento de los daños en los barrios impactados por el barro y el desbordamiento de los ríos.