Viernes, 6 de Marzo 2026
Rescatan a conductor en Chilecito tras temporal que arrastró motocicleta por el río
La Rioja

Rescatan a conductor en Chilecito tras temporal que arrastró motocicleta por el río

Las intensas lluvias de 30 mm en Chilecito provocaron el desborde del Río de Los Sarmientos, causando daños materiales y complicaciones en la ciudad. Equipos de emergencia trabajan en la búsqueda de una motocicleta arrastrada por la corriente.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 4 h
Las intensas lluvias de anoche, que alcanzaron los 30 mm, provocaron el desborde del Río de Los Sarmientos en la zona de La Puntilla. El Comité de Crisis de Chilecito ha activado su operativo para atender las complicaciones generadas por el aumento del caudal, que comenzó alrededor de las 21.00 horas. Hugo Escudero, Jefe de la Regional, informó que a pesar de la gravedad de la situación, solo se han reportado daños materiales.

Un acto heroico se destacó durante la emergencia, cuando un efectivo policial que estaba de civil rescató a un hombre que estaba siendo arrastrado por el agua junto a su motocicleta. El hombre, que no sufrió lesiones graves, estaba a punto de caer en una alcantarilla. Además, se registraron caídas de árboles y ramas en diferentes sectores de la ciudad, afectando incluso a una docente cuyo vehículo fue impactado por una rama.

Las autoridades continúan la búsqueda de la motocicleta, que pertenecía a un ciudadano de San Juan, la cual fue arrastrada por la corriente y aún no ha sido localizada. Los equipos de emergencia realizan un relevamiento de los daños en los barrios impactados por el barro y el desbordamiento de los ríos.

la rioja chilecito lluvias desborde río de los sarmientos emergencia
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos.

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

2099 articles →

