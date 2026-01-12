Lunes, 12 de Enero 2026
Restablecimiento casi total del servicio eléctrico en el sur de La Rioja tras el temporal
Restablecimiento casi total del servicio eléctrico en el sur de La Rioja tras el temporal

Edelar restableció el servicio eléctrico en el sur provincial, tras un temporal que dejó más de 200 mm de lluvia. Actualmente, el 95% de los usuarios ya cuenta con electricidad.

El servicio eléctrico en el sur provincial ha sido restablecido en un 95%, tras las intensas lluvias del jueves y viernes pasados que dejaron más de 200 mm de precipitaciones. Las cuadrillas de Edelar trabajaron en los departamentos Rosario Vera Peñaloza y San Martín, donde se realizaron diversas tareas para normalizar el suministro. Las condiciones de los caminos rurales han dificultado el acceso a algunas zonas afectadas.

Entre las acciones ejecutadas, se cambiaron y colocaron postes en líneas de media y baja tensión, así como la reparación de fusibles quemados. Esto permitió recuperar el suministro en parajes como La Paz, San Pedro, Alto Vallo, y otros como La Escondida y El Portón Rojo, donde se reemplazaron postes quebrados. También se realizaron aperturas de puentes en media tensión en La Cañada, beneficiando a localidades como La Esperanza y Alto Verde.

A pesar de los avances, las tareas de normalización continúan y están sujetas a las condiciones de acceso. Edelar mantiene un monitoreo constante y coordina esfuerzos con el Gobierno Provincial, los municipios involucrados, y otras instituciones como Gendarmería Nacional y la Policía Provincial.

TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

