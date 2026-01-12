Restablecimiento casi total del servicio eléctrico en el sur de La Rioja tras el temporal

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

El servicio eléctrico en el sur provincial ha sido restablecido en un 95%, tras las intensas lluvias del jueves y viernes pasados que dejaron más de 200 mm de precipitaciones. Las cuadrillas de Edelar trabajaron en los departamentos Rosario Vera Peñaloza y San Martín, donde se realizaron diversas tareas para normalizar el suministro. Las condiciones de los caminos rurales han dificultado el acceso a algunas zonas afectadas.

Entre las acciones ejecutadas, se cambiaron y colocaron postes en líneas de media y baja tensión, así como la reparación de fusibles quemados. Esto permitió recuperar el suministro en parajes como La Paz, San Pedro, Alto Vallo, y otros como La Escondida y El Portón Rojo, donde se reemplazaron postes quebrados. También se realizaron aperturas de puentes en media tensión en La Cañada, beneficiando a localidades como La Esperanza y Alto Verde.

A pesar de los avances, las tareas de normalización continúan y están sujetas a las condiciones de acceso. Edelar mantiene un monitoreo constante y coordina esfuerzos con el Gobierno Provincial, los municipios involucrados, y otras instituciones como Gendarmería Nacional y la Policía Provincial.