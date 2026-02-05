Jueves, 5 de Febrero 2026
Riesgo de tormentas y granizo en La Rioja: precauciones necesarias para este jueves
La Rioja

Riesgo de tormentas y granizo en La Rioja: precauciones necesarias para este jueves

El Servicio Meteorológico Nacional alertó sobre tormentas intensas en La Rioja, con precipitaciones de 30 a 60 mm y ráfagas de viento de hasta 80 km/h. Las autoridades recomiendan precauciones y seguir las actualizaciones para minimizar riesgos.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 5 h 2 min de lectura
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~2 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

Se han emitido alertas por parte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) debido a fuertes precipitaciones que se esperan en varias provincias, incluyendo La Rioja. Durante este jueves, se anticipan tormentas intensas y posibles caídas de granizo, lo que podría afectar a una amplia región del país.

Las provincias que están bajo alerta incluyen además a Buenos Aires, Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, Mendoza, San Luis, Santiago del Estero, Córdoba y La Pampa. El SMN advierte sobre la posibilidad de tormentas que pueden ser localmente fuertes, con lluvias intensas y ráfagas de viento de hasta 80 km/h.

Se recomienda a la población que evite salir de casa y que tome precauciones, como asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento y desconectar electrodomésticos en caso de inundaciones. Este tipo de fenómenos climáticos son comunes en la región, lo que resalta la necesidad de estar preparados y seguir las pautas de seguridad proporcionadas por las autoridades.

Las condiciones climáticas adversas podrían impactar en la vida cotidiana y en sectores económicos clave, como la vitivinicultura y la olivicultura, que son esenciales para la economía de La Rioja. La vigilancia constante de las actualizaciones del SMN será crucial para minimizar riesgos durante estos eventos.

Etiquetas: argentina clima tormentas servicio meteorológico nacional prevención seguridad
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

1481 articles →

Artículos relacionados

Fotomultas en La Rioja: un cambio esperado para aumentar la seguridad en las calles

El centro de La Rioja se moderniza con la instalación de 70 nuevos semáforos

Barrios de Chepes sufren cortes de energía por las intensas lluvias y vientos
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar