Riesgo de tormentas y granizo en La Rioja: precauciones necesarias para este jueves

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

Se han emitido alertas por parte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) debido a fuertes precipitaciones que se esperan en varias provincias, incluyendo La Rioja. Durante este jueves, se anticipan tormentas intensas y posibles caídas de granizo, lo que podría afectar a una amplia región del país.

Las provincias que están bajo alerta incluyen además a Buenos Aires, Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, Mendoza, San Luis, Santiago del Estero, Córdoba y La Pampa. El SMN advierte sobre la posibilidad de tormentas que pueden ser localmente fuertes, con lluvias intensas y ráfagas de viento de hasta 80 km/h.

Se recomienda a la población que evite salir de casa y que tome precauciones, como asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento y desconectar electrodomésticos en caso de inundaciones. Este tipo de fenómenos climáticos son comunes en la región, lo que resalta la necesidad de estar preparados y seguir las pautas de seguridad proporcionadas por las autoridades.

Las condiciones climáticas adversas podrían impactar en la vida cotidiana y en sectores económicos clave, como la vitivinicultura y la olivicultura, que son esenciales para la economía de La Rioja. La vigilancia constante de las actualizaciones del SMN será crucial para minimizar riesgos durante estos eventos.