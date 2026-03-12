Jueves, 12 de Marzo 2026
Ruta 40 restringida en Guandacol: vecinos afectados por crecidas de ríos
La Rioja

Ruta 40 restringida en Guandacol: vecinos afectados por crecidas de ríos

Cortes parciales en la Ruta Nacional N° 40 debido a crecidas en Guandacol afectan el tránsito de autos y motos, permitiendo solo camionetas. Esto podría impactar el transporte de productos en la región.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 2 h 1 min de lectura
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~1 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

La Ruta Nacional N° 40 ha sido objeto de un corte parcial de circulación debido a las recientes crecidas de ríos en la zona de Guandacol. Esta decisión, tomada por Defensa Civil del Departamento General Felipe Varela, busca salvaguardar la seguridad de los viajeros que utilizan esta vía crucial.

Actualmente, solo se permite el tránsito de camionetas y vehículos de gran porte, mientras que los autos y motocicletas quedan excluidos. La restricción permanecerá hasta que las condiciones permitan un paso seguro para vehículos livianos. Desde Vialidad se ha informado que el inicio de las labores de despeje está condicionado a la reparación de una maquinaria, lo que ha retrasado la intervención en el área afectada.

Las autoridades han instado a los conductores a transitar con extrema precaución y a seguir las indicaciones de seguridad. Este corte no solo afecta la circulación local, sino que también podría tener repercusiones en el transporte de productos y en la actividad económica de la región, resaltando la necesidad de mantener la infraestructura vial en condiciones adecuadas durante situaciones climáticas adversas.

Etiquetas: guandacol villa unión corte de ruta tránsito defensa civil obras públicas
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

2236 articles →

Artículos relacionados

Más de 600 tablets para estudiantes: un avance en la educación de La Rioja capital

La UNLaR impulsa una Escuela de Oficios para fortalecer la capacitación laboral en la región

Vecinos alertan sobre el caos en el microcentro por falta de controles en el reasfaltado
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar