Ruta 40 restringida en Guandacol: vecinos afectados por crecidas de ríos

La Ruta Nacional N° 40 ha sido objeto de un corte parcial de circulación debido a las recientes crecidas de ríos en la zona de Guandacol. Esta decisión, tomada por Defensa Civil del Departamento General Felipe Varela, busca salvaguardar la seguridad de los viajeros que utilizan esta vía crucial.

Actualmente, solo se permite el tránsito de camionetas y vehículos de gran porte, mientras que los autos y motocicletas quedan excluidos. La restricción permanecerá hasta que las condiciones permitan un paso seguro para vehículos livianos. Desde Vialidad se ha informado que el inicio de las labores de despeje está condicionado a la reparación de una maquinaria, lo que ha retrasado la intervención en el área afectada.

Las autoridades han instado a los conductores a transitar con extrema precaución y a seguir las indicaciones de seguridad. Este corte no solo afecta la circulación local, sino que también podría tener repercusiones en el transporte de productos y en la actividad económica de la región, resaltando la necesidad de mantener la infraestructura vial en condiciones adecuadas durante situaciones climáticas adversas.