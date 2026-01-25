Ruta 75 transitable, pero vecinos de zonas serranas en alerta por tormentas.

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

El Comité de Emergencia (COE) La Rioja ha habilitado nuevamente la circulación por Ruta N°75, aunque con recomendaciones de precaución. Las autoridades advierten sobre el riesgo de crecidas en los ríos tras fuertes tormentas en las zonas montañosas, que han provocado un rápido aumento del caudal en cuencas y arroyos.

Se sugiere a los conductores evitar cruzar badenes y ríos anegados para prevenir situaciones de riesgo. Asimismo, se reportó la rotura de una represa que causó el ingreso de agua en viviendas cercanas. Durante la mañana del sábado, Aminga fue afectada por granizo, complicando aún más la situación.

El tráfico en Ruta N°75 estuvo interrumpido entre Aminga, Anillaco y Anjullón debido a estas condiciones climáticas extremas. Se aconseja a la población evitar la vía pública y mantenerse alejados de puentes y alcantarillas durante las crecientes.