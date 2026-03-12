Ruta Nacional 40 afectada por crecida de ríos: autoridades advierten sobre corte parcial

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

El tránsito en la Ruta Nacional N° 40, que une Guandacol con Villa Unión, enfrenta restricciones debido al aumento del caudal de los ríos locales. La Defensa Civil del Departamento General Felipe Varela, en colaboración con la Comisaría de Guandacol, anunció un corte parcial de circulación para garantizar la seguridad de los viajeros en la zona.

Actualmente, solo se permite el paso de camionetas y vehículos de gran porte, mientras que autos y motocicletas tienen prohibido circular por razones de seguridad. Esta restricción se mantendrá hasta que las condiciones mejoren. El personal de Vialidad está preparado para intervenir, pero el inicio de las labores depende de la reparación de una unidad mecánica.

Una vez que se solucione el problema en la maquinaria pesada, se iniciarán las tareas para normalizar el tránsito. Las autoridades están monitoreando de cerca la situación, que es crítica, y hacen un llamado a la responsabilidad de los conductores para que transiten con precaución y sigan las indicaciones de seguridad.