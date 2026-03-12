Jueves, 12 de Marzo 2026
Ruta Nacional 40 afectada por crecida de ríos: autoridades advierten sobre corte parcial
La Rioja

Ruta Nacional 40 afectada por crecida de ríos: autoridades advierten sobre corte parcial

La Ruta Nacional N° 40 entre Guandacol y Villa Unión tiene restricciones de tránsito por crecidas de ríos. Solo camionetas pueden circular; autos y motos están prohibidos. Las autoridades piden precaución y esperan normalizar la situación pronto.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 6 h
El tránsito en la Ruta Nacional N° 40, que une Guandacol con Villa Unión, enfrenta restricciones debido al aumento del caudal de los ríos locales. La Defensa Civil del Departamento General Felipe Varela, en colaboración con la Comisaría de Guandacol, anunció un corte parcial de circulación para garantizar la seguridad de los viajeros en la zona.

Actualmente, solo se permite el paso de camionetas y vehículos de gran porte, mientras que autos y motocicletas tienen prohibido circular por razones de seguridad. Esta restricción se mantendrá hasta que las condiciones mejoren. El personal de Vialidad está preparado para intervenir, pero el inicio de las labores depende de la reparación de una unidad mecánica.

Una vez que se solucione el problema en la maquinaria pesada, se iniciarán las tareas para normalizar el tránsito. Las autoridades están monitoreando de cerca la situación, que es crítica, y hacen un llamado a la responsabilidad de los conductores para que transiten con precaución y sigan las indicaciones de seguridad.

