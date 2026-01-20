Miércoles, 21 de Enero 2026
Ruta que conecta La Rioja con San Juan ahora está habilitada para el tránsito.
Ruta que conecta La Rioja con San Juan ahora está habilitada para el tránsito.

Se habilitó la ruta que conecta La Rioja con San Juan, mejorando el acceso y la comunicación entre ambas provincias. Este avance promete facilitar el transporte y el comercio regional.

Se ha habilitado una nueva ruta que conecta La Rioja con San Juan, lo que facilitará el tránsito entre ambas provincias. Este proyecto busca mejorar la conectividad regional y potenciar el desarrollo económico.

La inauguración de este camino permitirá un acceso más ágil para los transportes comerciales y turísticos, beneficiando a las comunidades cercanas. La obra fue llevada a cabo por el gobierno provincial, en colaboración con autoridades de San Juan.

La nueva ruta es parte de una serie de iniciativas destinadas a mejorar la infraestructura vial en la región, contribuyendo así a la integración y el crecimiento conjunto de ambas provincias.

Etiquetas: la rioja san juan obras públicas ruta habilitación
