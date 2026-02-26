Viernes, 27 de Febrero 2026
SADOP alerta sobre posibles complicaciones en el inicio del ciclo lectivo en La Rioja
SADOP alerta sobre posibles complicaciones en el inicio del ciclo lectivo en La Rioja

La comunidad educativa en La Rioja enfrenta un panorama incierto ante la negociación salarial fijada para el 2 de marzo, coincidiendo con un paro nacional. La falta de acuerdos locales genera preocupación sobre el inicio del ciclo lectivo.

Hace 21 h
La comunidad educativa enfrenta una creciente incertidumbre respecto al ciclo lectivo en La Rioja debido a las recientes declaraciones de Fernanda Huser, secretaria general de SADOP, el sindicato de docentes privados. Huser expresó su descontento con la fecha elegida por el Gobierno para la negociación salarial, que coincide con una jornada de protesta nacional, lo que ha generado descontento entre los educadores.

La dirigente sindical mencionó que el gremio estaba trabajando en la reglamentación ministerial para mejorar el acceso al IPE y la flexibilidad de días, cuando recibieron la notificación de una reunión programada para el 2 de marzo. Huser sugirió que esta fecha tiene como objetivo desactivar las medidas de fuerza en lugar de abordar a fondo la discusión salarial.

Ante la mesa de diálogo que se avecina, Huser anticipó que es probable que el Gobierno reiteré su postura sobre que la definición de sueldos le compete a las provincias. Esta situación, junto con el paro nacional, pone en riesgo la normalidad del calendario escolar en la provincia.

Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar