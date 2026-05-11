Lunes, 11 de Mayo 2026
Sanagasta celebra su 345° aniversario con la participación de la vicegobernadora Madera
La Rioja

Sanagasta celebra su 345° aniversario con la participación de la vicegobernadora Madera

La Noche de Gala en Sanagasta celebró su 345° aniversario, destacando el trabajo de la comunidad en la promoción cultural y la importancia del arte en la educación.

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La reciente Noche de Gala en conmemoración del 345° aniversario del departamento Sanagasta reunió a la comunidad en un evento que celebró la cultura local. La vicegobernadora Teresita Madera, junto al intendente Luis Flores y el diputado Federico Sbiroli, destacó la importancia de reconocer a los hacedores culturales en diversas áreas como la literatura, el arte audiovisual y la gastronomía.

El evento, organizado por la Dirección de Cultura del departamento, ofreció presentaciones del Ballet Huellas de Sanagasta y del Coro de Canto Popular de la Cámara de Diputados, dirigido por el profesor Andrés Flores. Estas actuaciones emocionaron al público y resaltaron la riqueza de la música riojana, creando un ambiente de celebración y pertenencia.

Durante su discurso, Madera enfatizó la cultura como un pilar fundamental para el desarrollo provincial, instando a la comunidad a seguir apoyando iniciativas culturales y educativas. La velada no solo conmemoró un aniversario, sino que fortaleció el sentido de unidad y compromiso colectivo entre los asistentes, subrayando el valor de la colaboración entre el gobierno y los actores culturales.

Etiquetas: sanagasta noche de gala cultura teresita madera intendente luis flores comunidad
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