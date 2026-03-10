Temblor de 4.4 grados inquieta a los vecinos de Chepes en la madrugada.

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

En la mañana del martes 10 de marzo, se registró un movimiento sísmico en la zona sur de La Rioja. El temblor ocurrió a las 05:51:11, con una magnitud de 4.4 en la escala de Richter, según el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES). El epicentro se localizó a 37 km al sudoeste de Chepes y a 137 km bajo la superficie terrestre.

El fenómeno fue especialmente sentido en el departamento Rosario Vera Peñaloza, aunque no se reportaron daños materiales ni heridos. Las autoridades locales, junto a Defensa Civil, continúan monitoreando la situación, dado que la actividad sísmica es habitual en la región de Cuyo y el NOA argentino.

El INPRES recomienda a la población mantener la calma y estar informada a través de los canales oficiales. La conciencia sobre cómo actuar en caso de un sismo es fundamental para la seguridad comunitaria, y se insta a fomentar la educación sobre este tipo de eventos naturales.