Teresita Madera se compromete a asegurar un inicio de clases óptimo en la provincia
Teresita Madera se compromete a asegurar un inicio de clases óptimo en la provincia

La vicegobernadora Teresita Madera lideró una reunión para coordinar el acondicionamiento de escuelas en La Rioja, priorizando la seguridad y preparación para el ciclo lectivo 2026.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 13 h 1 min de lectura
La vicegobernadora Teresita Madera lideró una reunión en la Escuela de Comercio N° 2 para coordinar el acondicionamiento de los establecimientos educativos de la provincia, previo al comienzo del ciclo lectivo 2026. En el encuentro participaron diversas autoridades, incluyendo al jefe de Gabinete Juan Luna, el ministro de Educación Ariel Martínez y el intendente Armando Molina.

Se discutieron las tareas de mantenimiento y adecuación en escuelas de la Capital, el interior y áreas rurales. Madera enfatizó la necesidad de brindar un entorno seguro para los estudiantes. "Estos trabajos son fundamentales para que las chicas y los chicos puedan comenzar las clases en escuelas seguras y en condiciones", afirmó, subrayando que la educación es una prioridad para el Gobierno provincial.

La reunión también buscó fortalecer el vínculo con las familias y la comunidad educativa, asegurando que se está escuchando sus necesidades y realidades para un acompañamiento efectivo.

