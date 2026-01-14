Teresita Madera se compromete a asegurar un inicio de clases óptimo en la provincia

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

La vicegobernadora Teresita Madera lideró una reunión en la Escuela de Comercio N° 2 para coordinar el acondicionamiento de los establecimientos educativos de la provincia, previo al comienzo del ciclo lectivo 2026. En el encuentro participaron diversas autoridades, incluyendo al jefe de Gabinete Juan Luna, el ministro de Educación Ariel Martínez y el intendente Armando Molina.

Se discutieron las tareas de mantenimiento y adecuación en escuelas de la Capital, el interior y áreas rurales. Madera enfatizó la necesidad de brindar un entorno seguro para los estudiantes. "Estos trabajos son fundamentales para que las chicas y los chicos puedan comenzar las clases en escuelas seguras y en condiciones", afirmó, subrayando que la educación es una prioridad para el Gobierno provincial.

La reunión también buscó fortalecer el vínculo con las familias y la comunidad educativa, asegurando que se está escuchando sus necesidades y realidades para un acompañamiento efectivo.