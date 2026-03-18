Tormenta severa en La Rioja: Uber ayuda a evitar tragedia tras caída de árboles y postes

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Una fuerte tormenta afectó a la Capital, causando serios daños en barrios como 4 de Junio, San Vicente, Juan Domingo Perón y San Román. Las precipitaciones, que superaron los 800 milímetros desde noviembre, han provocado la caída de árboles y postes de luz, lo que llevó a interrupciones en el tránsito y el suministro eléctrico.

Un incidente crítico ocurrió cuando un árbol cayó arrastrando seis postes de electricidad, uno de los cuales impactó directamente sobre un vehículo de servicio público que transportaba cuatro personas. Según Guillermo Barrera, director de Protección Ciudadana, la rápida reacción del conductor previno una tragedia mayor, calificando el suceso como un milagro.

El tránsito permanece cerrado entre la Llama Votiva y la calle Aspirante García, mientras cuadrillas de Defensa Civil y la empresa EDELaR trabajan en la reparación de los nueve postes dañados. Se espera que el servicio eléctrico se restablezca cerca del mediodía de hoy.

Además, se reportaron caídas de rayos y árboles en otros puntos de la ciudad, como en los barrios San Andrés y Cardonal. El municipio ha activado un operativo de contingencia desde la tarde anterior, manteniéndose en alerta ante la situación climática.