Miércoles, 18 de Marzo 2026
Tormenta severa en La Rioja: Uber ayuda a evitar tragedia tras caída de árboles y postes
La Rioja

Tormenta severa en La Rioja: Uber ayuda a evitar tragedia tras caída de árboles y postes

Una tormenta severa en la Capital dejó más de 800 mm de lluvia desde noviembre y causó graves daños, incluyendo la caída de árboles y postes eléctricos, interrumpiendo el tránsito y el servicio eléctrico. Los equipos de emergencia trabajan para restablecer la normalidad.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 1 h 2 min de lectura
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~2 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

Una fuerte tormenta afectó a la Capital, causando serios daños en barrios como 4 de Junio, San Vicente, Juan Domingo Perón y San Román. Las precipitaciones, que superaron los 800 milímetros desde noviembre, han provocado la caída de árboles y postes de luz, lo que llevó a interrupciones en el tránsito y el suministro eléctrico.

Un incidente crítico ocurrió cuando un árbol cayó arrastrando seis postes de electricidad, uno de los cuales impactó directamente sobre un vehículo de servicio público que transportaba cuatro personas. Según Guillermo Barrera, director de Protección Ciudadana, la rápida reacción del conductor previno una tragedia mayor, calificando el suceso como un milagro.

El tránsito permanece cerrado entre la Llama Votiva y la calle Aspirante García, mientras cuadrillas de Defensa Civil y la empresa EDELaR trabajan en la reparación de los nueve postes dañados. Se espera que el servicio eléctrico se restablezca cerca del mediodía de hoy.

Además, se reportaron caídas de rayos y árboles en otros puntos de la ciudad, como en los barrios San Andrés y Cardonal. El municipio ha activado un operativo de contingencia desde la tarde anterior, manteniéndose en alerta ante la situación climática.

Etiquetas: la rioja protección ciudadana tormenta accidente de tránsito obras públicas emergencia municipal
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

2391 articles →

Artículos relacionados

Precaución y daños en la capital tras la intensa tormenta de ayer

Recorridos de Rioja Bus afectados por tormentas: se recomienda precaución a los pasajeros

Cientos de vecinos sin suministro eléctrico en La Rioja tras la tormenta del martes
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar