Tormentas pronosticadas: precaución en La Rioja ante posibles inundaciones

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa un día de clima muy agradable en la región. Este martes, la temperatura máxima alcanzará los 31 grados, mientras que la mínima será de 27 grados. Se espera cielo parcialmente despejado por la mañana y vientos del sector sudoeste con una humedad del 69 por ciento.

Por la tarde-noche, hay un 40-70 por ciento de probabilidad de tormentas. Para el miércoles, se pronostican tormentas durante la madrugada, así como algunas aisladas en la mañana, con temperaturas que oscilarán entre los 31 grados de máxima y 23 grados de mínima.