Jueves, 19 de Marzo 2026
Usuarios del transporte público en La Rioja exigen mejoras urgentes en el servicio
La Rioja

Usuarios del transporte público en La Rioja exigen mejoras urgentes en el servicio

Inés Brizuela y Doria alertó sobre la preocupante frecuencia de incendios en colectivos de La Rioja, exigiendo acciones ante el mal estado del transporte urbano. La situación actual, con un colectivo incendiándose cada 10 días, resalta la falta de mantenimiento y controles técnicos necesarios.

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La exjefa comunal de La Rioja, Inés Brizuela y Doria, manifestó su grave preocupación por la creciente frecuencia de incendios en las unidades de transporte urbano. Tras un reciente siniestro, la dirigente cuestionó la falta de mantenimiento en el sistema de transporte público, señalando que estos incidentes no son acontecimientos fortuitos. "No es normal que en nuestra ciudad se incendie un colectivo cada 10 días", enfatizó.

Brizuela y Doria criticó el estado de la flota de transporte, indicando que la antigüedad de los vehículos no justifica los incidentes recurrentes, sino que refleja una desatención en los controles técnicos. "La unidad es modelo 2022, lo que evidencia la falta de mantenimiento. ¿Tiene que ocurrir una tragedia para que el quintelismo reaccione?", advirtió.

La exintendenta relacionó esta problemática con la gestión estatal del servicio a través de las Sociedades Anónimas con Participación Estatal Mayoritaria (SAPEM), argumentando que este modelo ha dejado de ser eficiente para los ciudadanos. Exigió una intervención inmediata del Gobierno provincial, subrayando que la seguridad de los ciudadanos debe ser la prioridad en cualquier gestión.

La situación del transporte urbano ha generado múltiples denuncias sobre el mal estado de las unidades y la ineficiencia en las respuestas de las autoridades. La crítica de Brizuela y Doria se une a un creciente clamor por mejoras, un tema que podría ser central en la agenda política de la provincia en el futuro cercano.

Etiquetas: la rioja transporte público incendios inés brizuela y doria gobierno provincial política
TL;DR

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