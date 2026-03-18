Vecinos de La Rioja enfrentan complicaciones tras daños por tormenta intensa

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Una fuerte tormenta causó serios inconvenientes en la ciudad de La Rioja, generando daños en la infraestructura urbana del departamento Capital. Durante el evento, se registraron caídas de árboles que arrastraron cableado de servicios esenciales como electricidad, internet y telefonía. En la zona de Cabo Primero Rodríguez, Cabo Pérez y Málaga, un árbol impactó un vehículo con tres ocupantes, quienes fueron evacuados y asistidos sin lesiones graves.

Las autoridades, incluyendo efectivos policiales, bomberos y personal de salud, trabajaron en operativos de rescate y desenergización de áreas afectadas. Se prevé que las tareas de restitución de servicios y reemplazo de postes dañados continúen durante la noche y el día siguiente. Además, se reportaron hundimientos en varias avenidas principales, complicando la transitabilidad y generando la recomendación de circular con precaución.

En otros sectores de la ciudad, se registró el ingreso de agua en domicilios, lo que motivó intervenciones de Defensa Civil y bomberos. Para manejar la situación del transporte público, se coordinó con la empresa Rioja Bus la reorganización de la circulación. El monitoreo se mantiene activo a través de un sistema de alerta temprana, con la colaboración de organismos municipales, provinciales y fuerzas de seguridad.