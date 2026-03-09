Lunes, 9 de Marzo 2026
Vialidad Provincial inicia trabajos de recuperación de calles en La Rioja tras intensas lluvias
Vialidad Provincial inicia trabajos de recuperación de calles en La Rioja tras intensas lluvias

La recuperación de caminos en La Rioja enfrenta un desafío considerable tras las intensas lluvias, con trabajos activos en barrios críticos como Nueva Esperanza y rutas provinciales. La normalidad podría tardar hasta cinco días en restablecerse.

Redacción
Redacción Equipo Editorial

El gobierno provincial ha activado un operativo para asistir a los municipios afectados por las recientes lluvias. Equipos de trabajo y maquinaria han sido desplegados en varios puntos, incluyendo el barrio Nueva Esperanza de la ciudad Capital, donde se realizan tareas de recuperación de calles. La situación es crítica, y se prevé que la recuperación total llevará tiempo debido a los daños significativos en la infraestructura vial.

Jorge Escudero, director de Vialidad Provincial, explicó que están atendiendo las demandas de los municipios afectados. “Estamos recuperando la transitabilidad de todas las calles del barrio Nueva Esperanza, como nos ha solicitado el gobernador”, afirmó. Además, se están realizando trabajos en la ex Ruta 38, cerca de Talamuyuna, y en la ruta provincial 12 y 14, así como en diversas calles de Chilecito.

Escudero advirtió que la normalización de la transitabilidad podría tardar al menos cinco días, debido a la cantidad de lluvia caída y los daños ocasionados. A pesar de la preocupación por la situación, el gobierno provincial sigue trabajando para mitigar los efectos de las tormentas, confiando en que la colaboración entre diferentes áreas y funcionarios será clave para enfrentar esta emergencia.

la rioja recuperación de caminos obras públicas lluvias vialidad provincial barrio nueva esperanza
