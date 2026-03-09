Vialidad Provincial inicia trabajos de recuperación de calles en La Rioja tras intensas lluvias

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

El gobierno provincial ha activado un operativo para asistir a los municipios afectados por las recientes lluvias. Equipos de trabajo y maquinaria han sido desplegados en varios puntos, incluyendo el barrio Nueva Esperanza de la ciudad Capital, donde se realizan tareas de recuperación de calles. La situación es crítica, y se prevé que la recuperación total llevará tiempo debido a los daños significativos en la infraestructura vial.

Jorge Escudero, director de Vialidad Provincial, explicó que están atendiendo las demandas de los municipios afectados. “Estamos recuperando la transitabilidad de todas las calles del barrio Nueva Esperanza, como nos ha solicitado el gobernador”, afirmó. Además, se están realizando trabajos en la ex Ruta 38, cerca de Talamuyuna, y en la ruta provincial 12 y 14, así como en diversas calles de Chilecito.

Escudero advirtió que la normalización de la transitabilidad podría tardar al menos cinco días, debido a la cantidad de lluvia caída y los daños ocasionados. A pesar de la preocupación por la situación, el gobierno provincial sigue trabajando para mitigar los efectos de las tormentas, confiando en que la colaboración entre diferentes áreas y funcionarios será clave para enfrentar esta emergencia.