Viernes, 27 de Marzo 2026
Vientos intensos amenazan la seguridad en La Rioja: se esperan ráfagas de 50 km/h
La Rioja

Vientos intensos amenazan la seguridad en La Rioja: se esperan ráfagas de 50 km/h

El SIAT emitió una alerta amarilla por vientos en La Rioja, con ráfagas de hasta 50 km/h. Se aconseja a la población tomar precauciones y evitar desplazamientos innecesarios.

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El Sistema Integrado de Alerta Temprana (SIAT) ha emitido una alerta amarilla por vientos en La Rioja, que se extenderá desde la noche de hoy hasta la mañana del viernes 27. Se anticipan vientos con ráfagas que podrían alcanzar los 50 kilómetros por hora en toda la provincia.

Como parte de las medidas de prevención del Gobierno provincial, se busca proteger a la población ante fenómenos climáticos adversos. Se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones y se mantengan informados sobre la evolución del clima. Las ráfagas pueden afectar actividades cotidianas, el tráfico vehicular y provocar daños en infraestructuras.

La comunidad debe evitar desplazamientos innecesarios y proteger sus propiedades frente a los efectos del viento. El SIAT continuará el monitoreo de la situación y proporcionará actualizaciones a medida que se desarrolle el clima, destacando la importancia de la colaboración entre ciudadanos y autoridades para garantizar la seguridad.

Etiquetas: la rioja alerta amarilla vientos siat gobierno provincial clima
TL;DR

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