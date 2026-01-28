Villa Mazán se recupera: el COE brinda asistencia a familias afectadas por el desborde del río La Punta

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

La localidad de Villa Mazán, en el departamento Arauco, está recuperando la normalidad tras las recientes crecidas del río La Punta que provocaron su desborde. Un operativo coordinado por el Comité de Emergencia (COE) de La Rioja ha sido fundamental en este proceso, enfocándose en la rehabilitación de la Ruta Nacional N° 60, que sufrió desmoronamientos y acumulación de sedimentos.

Las tareas incluyen el saneamiento de viviendas afectadas por la entrada de agua y lodo. En cuanto a los servicios, la empresa Edelar ha restablecido el suministro eléctrico, aunque se han mantenido cortes preventivos en algunos hogares con riesgo estructural. Además, equipos de Salud y Desarrollo Social han llevado a cabo asistencia domiciliaria, priorizando la atención a los adultos mayores.

El operativo, que incluye la colaboración de fuerzas provinciales y nacionales, así como brigadistas de Catamarca, continúa con el monitoreo de las zonas críticas para garantizar la seguridad de los vecinos.