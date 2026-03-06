Zonas rurales y barrios de la Capital enfrentan cortes de energía tras tormentas recientes

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

Las tormentas intensas de la noche del jueves y la madrugada del viernes han generado cortes de energía eléctrica en diversos sectores de La Rioja, tanto en la Capital como en áreas rurales. La empresa distribuidora del servicio eléctrico confirmó que las interrupciones se debieron a fallas en el sistema causadas por la tormenta eléctrica.

En la Capital, los barrios Agrupación Gaucha, Aguadita de Vargas y Juan Caro son algunos de los más afectados, donde el suministro se interrumpe parcialmente desde la madrugada. En las zonas rurales, la situación es crítica en varios parajes sobre Ruta 25, incluyendo Cristo Rey, El Topón y Recreo, que también enfrentan cortes significativos.

El Ruta Provincial 6 presenta interrupciones totales del servicio, afectando a las comunidades de Los Aguirres y Los Alanices en el departamento General Ortiz de Ocampo, así como a Tuani, Villa Casana y Las Jarillas en otros departamentos. Las cuadrillas técnicas están trabajando en condiciones difíciles para restablecer el suministro eléctrico, y se aconseja a los usuarios mantenerse informados a través de los canales oficiales.