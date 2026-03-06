Viernes, 6 de Marzo 2026
Zonas rurales y barrios de la Capital enfrentan cortes de energía tras tormentas recientes
Zonas rurales y barrios de la Capital enfrentan cortes de energía tras tormentas recientes

Fuertes tormentas en La Rioja causaron cortes de energía en varios barrios de la Capital y zonas rurales. La empresa distribuidora trabaja para restablecer el servicio en medio de condiciones adversas.

Las tormentas intensas de la noche del jueves y la madrugada del viernes han generado cortes de energía eléctrica en diversos sectores de La Rioja, tanto en la Capital como en áreas rurales. La empresa distribuidora del servicio eléctrico confirmó que las interrupciones se debieron a fallas en el sistema causadas por la tormenta eléctrica.

En la Capital, los barrios Agrupación Gaucha, Aguadita de Vargas y Juan Caro son algunos de los más afectados, donde el suministro se interrumpe parcialmente desde la madrugada. En las zonas rurales, la situación es crítica en varios parajes sobre Ruta 25, incluyendo Cristo Rey, El Topón y Recreo, que también enfrentan cortes significativos.

El Ruta Provincial 6 presenta interrupciones totales del servicio, afectando a las comunidades de Los Aguirres y Los Alanices en el departamento General Ortiz de Ocampo, así como a Tuani, Villa Casana y Las Jarillas en otros departamentos. Las cuadrillas técnicas están trabajando en condiciones difíciles para restablecer el suministro eléctrico, y se aconseja a los usuarios mantenerse informados a través de los canales oficiales.

