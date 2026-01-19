A seis años del crimen de Fernando Báez Sosa, la lucha por justicia sigue firme

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

El homenaje a Fernando Báez Sosa se llevó a cabo este domingo, marcando seis años desde su asesinato. Sus padres, Graciela Sosa y Silvino Báez, lideraron la ceremonia en la parroquia Santísimo Redentor en el barrio de Recoleta, donde se reunieron familiares, amigos y vecinos para recordar al joven.

Fernando, de 18 años, fue brutalmente asesinado en Villa Gesell en enero de 2020, un crimen que sacudió a la sociedad argentina y abrió un debate sobre la violencia juvenil. La misa se desarrolló en un ambiente de respeto, y los presentes, incluidos jóvenes que podrían haber sido compañeros de Fernando, mostraron su apoyo con carteles que exigían justicia.

En el ámbito judicial, cinco de los acusados enfrentan condenas de prisión perpetua, mientras que otros tres recibieron 15 años de cárcel. Actualmente, la causa está en revisión de recursos. Al finalizar el acto, los asistentes recordaron a Fernando con un minuto de silencio y encendieron velas, reafirmando la importancia de mantener viva su memoria y la lucha por justicia.