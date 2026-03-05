Incendio en Ruta 38: comunidad alerta ante los daños materiales en la fábrica afectada

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

El domingo, un incendio se registró en una planta sobre la Ruta Nacional 38, presumiblemente a causa de una falla eléctrica, sin que se reportaran heridos. La respuesta rápida de los servicios de emergencia fue clave para controlar la situación y evitar daños mayores.

Personal de la Unidad Regional IV – Comisaría Quinta fue alertado por un operador que reportó una fuerte presencia de humo. Al llegar, confirmaron la gravedad del incidente y solicitaron la intervención de los bomberos, quienes realizaron tareas de control y enfriamiento para contener el fuego.

Se determinó que el foco ígneo se originó en el tablero eléctrico de la planta, en el área de tejeduría. Este evento resalta la necesidad de contar con protocolos de seguridad adecuados en instalaciones industriales. Las autoridades evaluarán los daños y considerarán medidas preventivas para futuros incidentes similares.

La comunidad se mostró aliviada al conocer que no hubo personas heridas, lo que evidencia la efectividad del sistema de respuesta ante emergencias. Las autoridades continuarán vigilando la situación y asegurando la seguridad de los trabajadores y las instalaciones.