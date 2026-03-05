Viernes, 6 de Marzo 2026
Madre agredida por su hijo en el barrio Independencia: un llamado a la comunidad
Madre agredida por su hijo en el barrio Independencia: un llamado a la comunidad

Un incidente de violencia familiar en el barrio Independencia dejó a una mujer de 45 años agredida por su hijo de 15, quien enfrenta problemas de salud mental. El caso resalta la urgencia de mejorar los recursos locales para abordar estas situaciones.

Este miércoles, en el barrio Independencia, se registró un incidente de violencia familiar que involucró a una mujer de 45 años y su hijo de 15 años. La madre contactó a la Comisaría Primera para reportar que había sido agredida físicamente durante una discusión. Se informó que el adolescente enfrenta un proceso de desestabilización clínica relacionado con un problema de salud mental preexistente.

Tras el hecho, la mujer fue trasladada al Hospital Eleazar Herrera Motta por el Servicio de Emergencias 107. En el hospital, recibió atención inmediata y se le realizaron estudios que no revelaron lesiones graves, permitiendo que recibiera el alta médica horas después.

La Unidad Especial de Asuntos de Menores, Mujer y Familia también intervino en el caso. Según la disposición de la Dra. Anabella Oviedo, del Consejo Departamental de Niñez y Adolescencia, el menor fue retirado de su hogar y quedó bajo el cuidado provisional de su padre. Ambas partes deberán asistir a una entrevista institucional para evaluar los próximos pasos a seguir.

Este episodio evidencia la necesidad de contar con más recursos y profesionales en Chilecito para abordar problemas de salud mental, así como la importancia de establecer redes de contención que apoyen a las familias en crisis.

