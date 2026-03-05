Desmantelan organización de narcotráfico en Chilecito con millonario secuestro de dinero

Un megaoperativo coordinado por la Unidad Operativa Especial de Lucha Contra el Narcotráfico resultó en la desarticulación de una red de comercialización de estupefacientes en Chilecito. La operación, que se llevó a cabo bajo las directrices del Juzgado Federal a cargo del Dr. Daniel Herrera Piedrabuena, incluyó cinco allanamientos en el Distrito Nonogasta, específicamente en domicilios sobre la Ruta Nacional N° 40 y en los barrios El Asfalto y 1° de Febrero.
Durante los procedimientos, se incautaron aproximadamente más de 400 gramos de marihuana, semillas de cannabis, y elementos como balanzas grameras, utilizados para la venta de drogas. Además, el operativo resultó en la incautación de más de $4.500.000 en efectivo, 17 teléfonos celulares, y tres equipos de comunicación tipo handy. También se afectó la logística de la banda con el secuestro de tres automóviles, trece motocicletas y dos bicicletas.
Como resultado de las irrupciones, cuatro personas mayores de edad fueron detenidas, mientras que otros individuos fueron demorados y están en espera de definiciones judiciales. El despliegue requirió la colaboración de distintas unidades de la policía, garantizando la seguridad en los barrios involucrados.