Allanamientos en Nonogasta: cinco detenidos por narcotráfico y desarticulación de red criminal

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

En un operativo coordinado, la Policía de la Provincia de La Rioja desarticuló varios puntos de venta de estupefacientes en Nonogasta. La acción, que incluyó cinco allanamientos simultáneos, fue ejecutada por la Unidad Operativa Especial de Lucha Contra el Narcotráfico de Chilecito bajo la supervisión del Juez Federal Dr. Daniel Herrera Piedrabuena.

Durante el operativo, que contó con el apoyo de las fuerzas de Chepes, Chamical y Capital, así como del cuerpo de Infantería, se realizaron cinco registros domiciliarios, donde se encontraron sustancias compatibles con estupefacientes. Como resultado, cinco hombres fueron demorados y se encuentran a disposición de la Justicia Federal.

Las autoridades confirmaron que los domicilios intervenidos eran considerados puntos clave para la distribución de drogas en la región, lo que motivó la intervención de diversas dependencias regionales. Se espera que en las próximas horas se amplíe la información sobre el operativo, el cual se desarrolla bajo estricto control judicial.