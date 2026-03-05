Jueves, 5 de Marzo 2026
Allanamientos en Nonogasta: cinco detenidos por narcotráfico y desarticulación de red criminal
Policiales

La Policía de La Rioja desmanteló puntos de venta de drogas en Nonogasta, con cinco hombres detenidos y sustancias incautadas en un operativo coordinado. Se espera más información pronto.

Redacción Equipo Editorial
Hace 2 h 1 min de lectura
En un operativo coordinado, la Policía de la Provincia de La Rioja desarticuló varios puntos de venta de estupefacientes en Nonogasta. La acción, que incluyó cinco allanamientos simultáneos, fue ejecutada por la Unidad Operativa Especial de Lucha Contra el Narcotráfico de Chilecito bajo la supervisión del Juez Federal Dr. Daniel Herrera Piedrabuena.

Durante el operativo, que contó con el apoyo de las fuerzas de Chepes, Chamical y Capital, así como del cuerpo de Infantería, se realizaron cinco registros domiciliarios, donde se encontraron sustancias compatibles con estupefacientes. Como resultado, cinco hombres fueron demorados y se encuentran a disposición de la Justicia Federal.

Las autoridades confirmaron que los domicilios intervenidos eran considerados puntos clave para la distribución de drogas en la región, lo que motivó la intervención de diversas dependencias regionales. Se espera que en las próximas horas se amplíe la información sobre el operativo, el cual se desarrolla bajo estricto control judicial.

Etiquetas: la rioja chilecito narcotráfico allanamientos policía justicia federal
Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

2070 articles →

