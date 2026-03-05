Jueves, 5 de Marzo 2026
Vecinos de La Rioja preocupados por el hombre atrincherado en el techo
Policiales

Vecinos de La Rioja preocupados por el hombre atrincherado en el techo

Un hombre conocido como "El Cordobés" fue detenido tras una tensa huida al ser cercado por la policía en un operativo por un pedido de captura vigente. Este incidente resalta la creciente preocupación por la seguridad en la localidad.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 3 h 1 min de lectura
Un hombre conocido como «El Cordobés» fue detenido tras una intensa operación policial en la que intentó escapar trepando al techo de una propiedad privada. La situación se desató cuando las fuerzas de seguridad, que realizaban operativos en la zona, detectaron su presencia debido a un pedido de captura vigente.

Los efectivos actuaron con cautela para cercar el área y evitar que el sospechoso se fugara hacia las viviendas cercanas. Este despliegue generó tensión entre los vecinos, quienes observaron cómo el individuo, en una posición vulnerable, intentaba eludir la justicia durante varias horas.

Finalmente, las fuerzas de seguridad lograron neutralizar la situación y proceder a la detención de «El Cordobés». Este episodio resalta la problemática de la actividad delictiva en la región y la necesidad de un abordaje seguro y eficaz por parte de las autoridades. Las autoridades locales han llamado a la comunidad a colaborar con información que pueda contribuir a mejorar la seguridad en el área.

