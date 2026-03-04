Miércoles, 4 de Marzo 2026
Familia Simón busca justicia: abogado solicita calificación de homicidio culposo
Policiales

Familia Simón busca justicia: abogado solicita calificación de homicidio culposo

La muerte de Simón en el Hospital de la Madre y el Niño ha desatado reclamos de justicia y críticas al Ministerio de Salud por la falta de medidas ante la situación. La investigación avanza con más de 300 fojas y la historia clínica digital secuestrada. El abogado de la familia buscará calificar el caso como Homicidio Culposo.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 3 h 2 min de lectura
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~2 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

La familia de Simón, quien falleció en el Hospital de la Madre y el Niño, exige justicia tras el trágico suceso. El abogado de los padres, Sergio Gómez, criticó la inacción del Ministerio de Salud y del hospital, señalando que los profesionales involucrados siguen en sus puestos a pesar de las denuncias. Gómez afirmó que el expediente cuenta con más de 300 fojas de prueba y que se ha hecho poco para abordar las acusaciones graves.

Gómez también comentó que la situación ha generado conflictos internos en el hospital, indicando que el silencio institucional podría estar tolerando la violencia obstétrica. La investigación está en manos de la División de Homicidios de la Policía, que ha secuestrado la historia clínica digital para identificar a todos los responsables. El abogado advirtió que la complejidad del caso ha causado demoras, pero no por fallos policiales.

Próximamente, el expediente será enviado a la jueza de violencia de género para iniciar la instrucción formal. Gómez planea solicitar que el caso sea calificado como Homicidio Culposo por mala praxis y violencia obstétrica. También expresó su preocupación por la posibilidad de que la justicia actúe más rápido ante denuncias del médico que ante las del dolor de la familia de Simón.

Etiquetas: la rioja hospital de la madre y el niño justicia violencia obstétrica homicidio culposo sergio gómez
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

2054 articles →

Artículos relacionados

Niño de tres años atropellado en Chepes: milagrosamente solo con lesiones leves

Docente detenido en La Rioja: acusaciones de estafas en trámites universitarios y viviendas

Niño de 3 años atropellado en Chepes: se encuentra fuera de peligro
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar