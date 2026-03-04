Familia Simón busca justicia: abogado solicita calificación de homicidio culposo

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

La familia de Simón, quien falleció en el Hospital de la Madre y el Niño, exige justicia tras el trágico suceso. El abogado de los padres, Sergio Gómez, criticó la inacción del Ministerio de Salud y del hospital, señalando que los profesionales involucrados siguen en sus puestos a pesar de las denuncias. Gómez afirmó que el expediente cuenta con más de 300 fojas de prueba y que se ha hecho poco para abordar las acusaciones graves.

Gómez también comentó que la situación ha generado conflictos internos en el hospital, indicando que el silencio institucional podría estar tolerando la violencia obstétrica. La investigación está en manos de la División de Homicidios de la Policía, que ha secuestrado la historia clínica digital para identificar a todos los responsables. El abogado advirtió que la complejidad del caso ha causado demoras, pero no por fallos policiales.

Próximamente, el expediente será enviado a la jueza de violencia de género para iniciar la instrucción formal. Gómez planea solicitar que el caso sea calificado como Homicidio Culposo por mala praxis y violencia obstétrica. También expresó su preocupación por la posibilidad de que la justicia actúe más rápido ante denuncias del médico que ante las del dolor de la familia de Simón.