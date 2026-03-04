Miércoles, 4 de Marzo 2026
Motociclista herido en el macrocentro: impacto en el tráfico y atención médica urgente

Un choque entre una motocicleta y un automóvil dejó a una joven con traumatismo facial en la intersección de Copiado y Santa Fe. Este incidente subraya la urgencia de fortalecer las campañas de seguridad vial en la ciudad.

Un accidente de tránsito ocurrió en la intersección de las calles Copiado y Santa Fe, donde una motocicleta colisionó con un automóvil. La motocicleta, una Yamaha Crypton 110cc de color azul, era conducida por Nicole Flores de 22 años, quien sufrió un traumatismo facial. El automóvil involucrado era un Fiat Cronos de color blanco, manejado por Andrés Aguirre, de 42 años.

Los servicios de emergencia, incluyendo el Servicio de Emergencias Médicas 107 y los Bomberos Voluntarios "Ciudad de La Rioja", respondieron rápidamente al llamado y brindaron asistencia en el lugar. Tras la evaluación, se determinó que no era necesario trasladar a los conductores a un centro médico.

Este tipo de incidentes destaca la importancia de la seguridad vial en áreas urbanas, donde la circulación de vehículos es intensa. Las autoridades han enfatizado la necesidad de campañas de concientización sobre la conducción segura y el uso de casco, especialmente para los motociclistas, para evitar tragedias en las calles.

Se prevé que se realicen evaluaciones para mejorar la seguridad en intersecciones con alto riesgo de accidentes, con el objetivo de fomentar una conducción más responsable en la comunidad.

