Ciclista de 74 años resulta herido en accidente en Chamical

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

Un hombre de 74 años, identificado como Juan del Valle Díaz, sufrió lesiones tras caer de su bicicleta en Chamical durante la madrugada de este miércoles. El accidente ocurrió alrededor de las 03.00 horas en la intersección de calle Constantino Carbel y Mariano Moreno, en el barrio Municipal.

El ciclista, que se desplazaba en una bicicleta rodado 26 de color negro, perdió el control y cayó sobre el asfalto. Personal de la División Accidentes Viales y emergencias médicas, lideradas por la doctora Rearté, acudieron al lugar y decidieron trasladarlo al Hospital Zonal de Chamical para una evaluación más detallada.

En el hospital, se indicó que presentaba escoriaciones y lesiones leves, por lo que fue atendido y quedó en sala de observación, acompañado por su nieto de 33 años, Mauricio Agüero. No se pudo realizar el test de alcoholemia debido a que se encontraba aparentemente en estado de ebriedad, lo que complicó la situación. Las autoridades continúan investigando las circunstancias del accidente.