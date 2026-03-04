Miércoles, 4 de Marzo 2026
Ciclista de 74 años resulta herido en accidente en Chamical
Policiales

Ciclista de 74 años resulta herido en accidente en Chamical

Un ciclista de 74 años sufrió lesiones leves tras caer en Chamical. El incidente ocurrió en la intersección de Constantino Carbel y Mariano Moreno. Las autoridades investigan las causas del accidente.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 4 h
Un hombre de 74 años, identificado como Juan del Valle Díaz, sufrió lesiones tras caer de su bicicleta en Chamical durante la madrugada de este miércoles. El accidente ocurrió alrededor de las 03.00 horas en la intersección de calle Constantino Carbel y Mariano Moreno, en el barrio Municipal.

El ciclista, que se desplazaba en una bicicleta rodado 26 de color negro, perdió el control y cayó sobre el asfalto. Personal de la División Accidentes Viales y emergencias médicas, lideradas por la doctora Rearté, acudieron al lugar y decidieron trasladarlo al Hospital Zonal de Chamical para una evaluación más detallada.

En el hospital, se indicó que presentaba escoriaciones y lesiones leves, por lo que fue atendido y quedó en sala de observación, acompañado por su nieto de 33 años, Mauricio Agüero. No se pudo realizar el test de alcoholemia debido a que se encontraba aparentemente en estado de ebriedad, lo que complicó la situación. Las autoridades continúan investigando las circunstancias del accidente.

Etiquetas: chamical accidente de tránsito ciclista policía emergencias médicas
Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

2044 articles →

