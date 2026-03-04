Investigan robo en oficina del INTA: preocupación en la comunidad rural de Chamical

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

Un robo en las oficinas del INTA, ubicadas en Ruta Nacional 38, kilómetro 281, fue denunciado el 3 de marzo ante el Departamento de Investigaciones de Chamical. La responsable de la agencia local informó que desconocidos forzaron las rejas de la puerta y sustrajeron varias herramientas, incluyendo un taladro, una amoladora y un alargue tipo taller de aproximadamente diez metros.

El ilícito se habría producido entre la tarde anterior y las primeras horas de la mañana, generando preocupación en la comunidad local que solicita mayor seguridad en la zona. La situación es crítica, ya que el INTA es fundamental para la investigación y desarrollo agrícola regional, y el robo impacta directamente en el trabajo de agricultores y técnicos.

Las autoridades han comenzado a recolectar testimonios y revisar las cámaras de seguridad del área. La creciente ola de robos en la región ha llevado a los vecinos a demandar acciones concretas por parte del gobierno local, que ha prometido fortalecer las medidas de seguridad sin detallar las estrategias específicas a implementar.