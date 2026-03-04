Miércoles, 4 de Marzo 2026
Investigan robo en oficina del INTA: preocupación en la comunidad rural de Chamical
Investigan robo en oficina del INTA: preocupación en la comunidad rural de Chamical

Un robo en las oficinas del INTA en Chamical ha dejado a la comunidad preocupada. Se sustrajeron herramientas esenciales para la agricultura, afectando a técnicos y agricultores. Autoridades investigan y prometen reforzar la seguridad en la zona.

Un robo en las oficinas del INTA, ubicadas en Ruta Nacional 38, kilómetro 281, fue denunciado el 3 de marzo ante el Departamento de Investigaciones de Chamical. La responsable de la agencia local informó que desconocidos forzaron las rejas de la puerta y sustrajeron varias herramientas, incluyendo un taladro, una amoladora y un alargue tipo taller de aproximadamente diez metros.

El ilícito se habría producido entre la tarde anterior y las primeras horas de la mañana, generando preocupación en la comunidad local que solicita mayor seguridad en la zona. La situación es crítica, ya que el INTA es fundamental para la investigación y desarrollo agrícola regional, y el robo impacta directamente en el trabajo de agricultores y técnicos.

Las autoridades han comenzado a recolectar testimonios y revisar las cámaras de seguridad del área. La creciente ola de robos en la región ha llevado a los vecinos a demandar acciones concretas por parte del gobierno local, que ha prometido fortalecer las medidas de seguridad sin detallar las estrategias específicas a implementar.

